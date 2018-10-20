НБУ пытается распродать автомобили Toyota Сamry

Национальный банк выставляет на торги пять автомобилей Toyota Сamry, сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению НБУ, отчуждение автомобилей Toyota Сamry осуществляет в соответствии с решением правления Нацбанка.
Также решением правления регулятора НБУ выставил на торги жилой дом, который расположенный по адресу: Киев, ул. Ивана Франко, дом 5.
Организатором аукциона выступает Универсальная товарно-сырьевая биржа.
Аукционы запланированы на 8 и 9 ноября.
Это вторая попытка НБУ продать автомобили этой марки. 7 сентября регулятор выставлял девять авто по цене от 143,8 тыс. грн до 210 тыс. грн. Однако судя по всему удалось продать всего четыре.
Напомним, в августе Национальный банк Украины через ProZorro купил три электромобиля Hyundai Ioniq Electric, которые в сумме обошлись в 2,84 млн грн. Также НБУ закупил зарядные устройства на сумму 131 тыс. грн.
НБУ решил закупить электромобили в рамках концепции постепенной замены автопарка и для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
По данным НБУ, в 2017-2018 годах регулятор вывел из автопарка 46 автомобилей. Они были переданы другим госучреждениям (Минобороны, ГосЧС, СБУ, Госспецсвязь, Управление госохраны, Госпогранслужба, Судебная администрация, Полиграфкомбинат, Госказначейство).
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