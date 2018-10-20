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20.10.2018, 13:49

НБУ пытается распродать автомобили Toyota Сamry

НБУ пытается распродать автомобили Toyota Сamry

Нацбанк выставляет на продажу пять автомобилей Toyota Сamry

Национальный банк выставляет на торги пять автомобилей Toyota Сamry, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению НБУ, отчуждение автомобилей Toyota Сamry осуществляет в соответствии с решением правления Нацбанка.

Также решением правления регулятора НБУ выставил на торги жилой дом, который расположенный по адресу: Киев, ул. Ивана Франко, дом 5. 

Организатором аукциона выступает Универсальная товарно-сырьевая биржа.

Аукционы запланированы на 8 и 9 ноября.

Это вторая попытка НБУ продать автомобили этой марки. 7 сентября регулятор выставлял девять авто по цене от 143,8 тыс. грн до 210 тыс. грн. Однако судя по всему удалось продать всего четыре.

Напомним, в августе Национальный банк Украины через ProZorro купил три электромобиля Hyundai Ioniq Electric, которые в сумме обошлись в 2,84 млн грн. Также НБУ закупил зарядные устройства на сумму 131 тыс. грн.

НБУ решил закупить электромобили в рамках концепции постепенной замены автопарка и для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.

По данным НБУ, в 2017-2018 годах регулятор вывел из автопарка 46 автомобилей. Они были переданы другим госучреждениям (Минобороны, ГосЧС, СБУ, Госспецсвязь, Управление госохраны, Госпогранслужба, Судебная администрация, Полиграфкомбинат, Госказначейство).

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Теги: НБУ, toyota camry, автопарк
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