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НБУ распродает автопарк: на аукцион выставил 18 машин и полуприцеп

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 12:51
НБУ распродает автопарк: на аукцион выставил 18 машин и полуприцеп - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

Национальный банк Украины проводит аукционы по продаже 18 автомобилей и одного полуприцепа. Торги состоятся через систему Прозорро.Продажи 12 октября.

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В сообщении пресс-службы НБУ отмечается, что регулятор продолжает оптимизацию автопарка, которая предусматривает постепенную замену старых автомобилей с бензиновыми двигателями, требующих постоянного технического обслуживания, на новые экономичные автомобили низшего класса.

Среди выставленных на продажу авто – несколько Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer и Toyota Camry. 

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Юрий Тарасовский
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НБУ автопарк
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