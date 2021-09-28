НБУ распродает автопарк: на аукцион выставил 18 машин и полуприцеп
28.09.2021, 12:51
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)
Национальный банк Украины проводит аукционы по продаже 18 автомобилей и одного полуприцепа. Торги состоятся через систему Прозорро.Продажи 12 октября.
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В сообщении пресс-службы НБУ отмечается, что регулятор продолжает оптимизацию автопарка, которая предусматривает постепенную замену старых автомобилей с бензиновыми двигателями, требующих постоянного технического обслуживания, на новые экономичные автомобили низшего класса.
Среди выставленных на продажу авто – несколько Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer и Toyota Camry.
- В 2018 году в рамках программы оптимизации автопарка НБУ купил три электромобиля Hyundai Ioniq Electric на 2,84 млн грн. Также НБУ закупил зарядные устройства на 131 000 грн.
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