Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 млрд грн

По состоянию на 1 октября средства на Едином казначейском счете сократились на 15,35 млрд грн с начала сентября, сообщает Государственная казначейская служба.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

На счетах государственной казны сейчас 42,14 млрд грн. Это почти вдвое больше по сравнению с октябрем прошлого года – 21,2 млрд грн. В октябре 2019 году на счетах госказны было 61,62 млрд грн.

В начале прошлого месяца казна пополнилась почти в 6 раз больше, чем месяцем ранее – 57,49 млрд грн. По состоянию на 1 августа средства на ЕКС составляли 9,88 млрд грн.

Единый казначейский счет – основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.