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Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 15:43
Остатки средств на едином казначейском счете сократились на 15 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 1 октября средства на Едином казначейском счете сократились на 15,35 млрд грн с начала сентября, сообщает Государственная казначейская служба.

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На счетах государственной казны сейчас 42,14 млрд грн. Это почти вдвое больше по сравнению с октябрем прошлого года – 21,2 млрд грн. В октябре 2019 году на счетах госказны было 61,62 млрд грн.

В начале прошлого месяца казна пополнилась почти в 6 раз больше, чем месяцем ранее – 57,49 млрд грн. По состоянию на 1 августа средства на ЕКС составляли 9,88 млрд грн.

Единый казначейский счет – основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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Наталия Фреик
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госказначейство единый казначейский счет
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