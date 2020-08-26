Реструктуризация долгов: Интерпайп выкупил свои еврооблигации на $97 млн

Компания Interpipe Holdings Plc Виктора Пинчука выкупила свои еврооблигации со сроком погашения в 2024 году на сумму $97 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Эмитент выкупил свои непогашенные облигации на их основную сумму вместе с начисленными процентами, но исключая накопленный доход на дату погашения, говорится в сообщении.

Выкуп облигаций прошел в рамках программы реструктуризации долгов компании.

Остаток задолженности по эмитированным облигациям составляет $113,7 млн.

В октябре 2019 года Интерпайп договорилась c кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям на $200 млн с купоном 10,25%, подлежавших погашению в 2017 году.

Согласно достигнутым договоренностям новой холдинговой компанией Интерпайпа вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc. Холдинг выпустит новые облигации (ноты) на $309,2 млн и 3086 инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку Интерпайпа в ближайшие 10 лет.

Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года. Процентная ставка по долгу - 10,25% годовых.

В рамках реструктуризации акционер Интерпайпа – Виктор Пинчук и члены его семьи предоставят $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана.

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Роман Брыль

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