Шмыгаль: в третьем квартале экономика восстанавливается

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинская экономика в третьем квартале начала восстанавливаться. Об этом он написал в субботу в Facebook.

"В третьем квартале экономика Украины начала восстанавливаться. На это, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который фактически перенесен со второго квартала на третий из-за погодных условий. Также, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие три года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, мировая экономика переживает рецесссию, о чем свидетельствуют показатели второго квартала.

"Это также одна из крупнейших экономических рецессий за последние 70 лет. Практически все мировые экономики показали стремительный уровень падения ВВП во втором квартале", - заявил Шмыгаль.

Премьер привел данные падения экономики стран по втором квартале.

Испания -22,1%

Великобритания -21,7%

Франция -19%

Германия -11,7%

Украина -11,4%

США -9,5%

Польша -7,9%

Как сообщалось, падение реального ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Пик экономического кризиса, как в Украине, так и в мире, вызванного карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19 приходится именно на период апрель-июнь 2020 года.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рост экономики Украины возобновиться в третьем квартале.

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Сергей Чигирь

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