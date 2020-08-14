Экономика прошла самый кризисный квартал с падением в 11,4%. Данные госстата

Падение реального ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Об этом говорится в оперативной оценке государственной службы статистики.

С учетом сезонного фактора ВВП во втором квартале сократился на 9,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

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Пик экономического кризиса, как в Украине, так и в мире, вызванного карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19 приходится именно на период апрель-июнь 2020 года.

Данные госстата совпадают с оценкой минэкономики уровня падения ВВП во втором квартале, опубликованного на прошлой неделе.

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Роман Брыль

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