Экономика прошла самый кризисный квартал с падением в 11,4%. Данные госстата
14.08.2020, 16:07
Фото: depositphotos.com
Падение реального ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4% по сравнению с апрелем-июнем 2019 года. Об этом говорится в оперативной оценке государственной службы статистики.
С учетом сезонного фактора ВВП во втором квартале сократился на 9,9% по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Читайте также: Макропрогноз Кабмина на 2021 год: экономика вернется к росту, инфляция усилится
Пик экономического кризиса, как в Украине, так и в мире, вызванного карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19 приходится именно на период апрель-июнь 2020 года.
Данные госстата совпадают с оценкой минэкономики уровня падения ВВП во втором квартале, опубликованного на прошлой неделе.
- 9 июня Минэкономки сообщило о замедлении падения ВВП по итогам пяти месяцев 2020 года.
- 10 июня МВФ после утверждения программы помощи Украине ухудшил прогноз падения украинского ВВП в 2020 году до 8,2%.
- 11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рост экономики Украины возобновиться в третьем квартале.
- 18 июня в Минфине заявили, что падение украинской экономики остановилось.
- 19 июня Госстат откорректировал оценку падения ВВП. По данным ведомства, реальный ВВП в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1,3%, в мае падение оценивалось в 1,5%.
- 6 августа минэкономики сообщило о падении ВВП в первом полугодии на 6,5%, во втором квартале – на 11%.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии