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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году
10.06.2020, 08:26

По оценке МВФ, украинская экономика уменьшится по итогам 2020 года на 8,2%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%. Об этом говорится в релизе Фонда в связи с утверждением новой программы кредитования для Украины на $5 млрд.

В апрельском всемирном экономическом прогнозе МВФ прогнозировал Украине падение ВВП на 7,7% по итогам текущего года.

Прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году также ухудшен с 3,6% до 1,1% с ускорением до 3% в 2022 году.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти до 1,7% ВВП в 2020-м, до 2% – в 2021-м и чуть уменьшится до 1,9% в 2022 году. В апреле МВФ ожидал расширения дефицита в этом году до 2% ВВП и в следующем – до 2,4% ВВП.

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Марина Кучук
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