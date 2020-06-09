"Глубочайшая рецессия". Всемирный банк ухудшил прогноз по мировому ВВП

В 2020 году глобальная экономика сократится на 5,2% из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, обнародованном в понедельник, 8 июня.

Как отмечается в докладе, пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, стали резким и масштабным шоком для мировой экономики, погрузив ее в глубокую рецессию.

По прогнозам ВБ, в этом году мировая экономика сократится на 5,2%.

"Это будет означать глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны", - сказано в докладе.

Кроме того ВБ прогнозирует существенное снижение показателей производства на душу населения, которое ощутит наибольшее количество стран за период с 1870 года.

Доходы на душу населения, как ожидается, снизятся в этом году на 3,6% - "и это ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность".

При этом падение развитых экономик достигнет к концу нынешнего года 7%. А страны с развивающимися рынками, потеряют около 2,5% ВВП. В то же время, отмечается в докладе, общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

"Это чрезвычайно отрезвляющий прогноз: весьма вероятно, что нынешний кризис оставит глубокие шрамы и станет причиной крупных общемировых проблем. После этого мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы найти способы как можно более быстрого и устойчивого оживления экономики - и не допустить дальнейшего роста масштабов бедности и безработицы", – сказала вице-президент Вб Джейла Пазарбашиоглу.

Базовый прогноз ВБ рассчитан на предположениях, что спад пандемии будет достаточным для отмены ограничительных мер в странах с развитой экономикой к середине года. В этих условиях мировой ВВП вырастет на 4,2% в 2021 году, рост в странах с развитой экономикой составит 3,9%, а в EM и DE - 4,6%.

При этом эксперты организации отмечают, что этот прогноз сопровождается "крайней неопределенностью", в том числе риска затягивания пандемии.

"Если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, то в этом году мировую экономику может ожидать падение на 8%, а затем, в 2021 году, - вялый восстановительный рост, немногим более чем на 1%", - отмечается в обзоре.

В январском обзоре Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2020 году на 2,5%.

Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,8%. По данным Минэкономики, сокращение ВВП Украины в январе-апреле составило 5%.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное