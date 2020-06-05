Падение ВВП Украины за четыре месяца ускорилось до 5% - Минэкономики

Сокращение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%. Такую оценку озвучило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу", - сказано в сообщении.

За отчетный период сокращение сводного индекса производства составило 6,7% (в январе-марте он сократился на 3,8%).

По оценкам Минэкономики, падение промышленности за четыре месяца 2020 года составило 7,9%.

Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономики, падение ВВП в 2020 году составит 4,8%.

По данным Госстата, реальный ВВП Украины за первые три месяца сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

НБУ ожидает падения украинской экономики в 2020 году не на 5%, как прогнозировалось ранее, а на 6-7%

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