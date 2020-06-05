Падение ВВП Украины за четыре месяца ускорилось до 5% - Минэкономики

Сокращение ВВП Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%. Такую оценку озвучило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу", - сказано в сообщении.
За отчетный период сокращение сводного индекса производства составило 6,7% (в январе-марте он сократился на 3,8%).
По оценкам Минэкономики, падение промышленности за четыре месяца 2020 года составило 7,9%.
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