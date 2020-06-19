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Госстат откорректировал оценку падения ВВП в первом квартале

Госстат откорректировал оценку падения ВВП в первом квартале
19.06.2020, 17:58

Экономика в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократилась на 0,7%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале по сравнению с I кварталом прошлого года сократился на 1,3%, в мае падение оценивалось в 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом падение экономики в январе-марте по сравнению с четвертым кварталом 2019 года с учетом сезонного фактора уменьшилось на 0,7% (ранее спад оценивался в 0,8%).

Номинальный ВВП составил 845,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 20 203 грн.

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Анна Андреева
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ВВП Госстат падение экономики
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