В Минэкономики оценили падение ВВП в первом квартале: -1,2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за первые три месяца 2020 года сократился на 1,2%, свидетельствуют данные Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что в марте падение экономики углубилось, “как и ожидалось”. По итогам первых двух месяцев его оценка составляла 0,2%.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сокращение сводного индекса производства (СИП) по итогам квартала достигло 3,8% по сравнению с 1,8% по итогам двух месяцев. На это повлиял и эффект базы сравнения (в марте 2019 года рост СИП ускорился с 0,5% до 2,6%), и первые негативные последствия пандемии коронавируса, пояснили в ведомстве. Среди них - проблемы с логистикой, уменьшение спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также внедрение карантинных мер по сдерживанию эпидемии внутри страны.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По оценке Национального банка, в первом квартале ВВП Украины сократился на 0,5%. Согласно прогнозу регулятора, во втором квартале падение достигнет 11,3%, а по итогам года составит 5%.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что ВВП Украины в 2020 году упадет на 6,5%. Это, по мнению аналитиков, спровоцируют меры по сдерживанию COVID-19.

В МВФ считают, что украинская экономика упадет по итогам года на 7,7%.