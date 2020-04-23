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Fitch ухудшил прогноз для Украины: каким будет ВВП, инфляция, госдолг

Fitch ухудшил прогноз для Украины: каким будет ВВП, инфляция, госдолг
23.04.2020, 12:59

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "В", но ухудшило прогноз до "стабильного"

Рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело рейтинг Украины, подтвердив его на уровне “В”, но ухудшив прогноз с “позитивного” на “стабильный”.

Пересмотр прогноза отражает значительное влияние пандемии COVID-19 и связанные с ней повышенные макроэкономические и фискальные риски, говорится в релизе агентства.

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По прогнозам Fitch, ВВП Украины в 2020 году упадет на 6,5%. Это, по мнению аналитиков, спровоцируют меры по сдерживанию COVID-19, ситуация в глобальной экономике, более слабая гривня, которая влияет на инвестиции и частное потребление, а также сокращение денежных переводов из-за границы.

Шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, диверсифицированностью товарного экспорта (включая 40% сельскохозяйственных сырьевых товаров) и низкими ценами на нефть, отмечают в агентстве.

По мнению Fitch, украинская экономика восстановится до 3,5% в 2021 году, однако риск для такого прогноза - неопределенность относительно масштабов и продолжительности вспышки коронавируса.

Инфляция в Украине, по прогнозам агентства, в 2020-м составит 5,3%, в 2021-м - 5,9%, что соответствует целевым показателям Нацбанка.

Дефицит бюджета вырастет до 7,1% ВВП по сравнению с 2% ВВП в 2019-м. Но уже в 2021 году дефицит сократится до 3,4% ВВП, ожидают аналитики агентства.

Госдолг вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% в 2021 году. При этом международные резервы снизятся на $2,4 млрд, до $22,9 млрд.

Дефицит счета текущих операций останется на уровне 2,2% ВВП в этом году благодаря устойчивости экспорта продовольственных товаров. Также этому способствует снижению цен на импорт энергоносителей.

Fitch отмечает высокие потребности Украины во внешнем финансировании и как базовый сценарий продолжает рассматривать заключение программы с Международным валютным фондом в первом полугодии 2020-го.

Марина Кучук
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