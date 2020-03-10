Ослабление гривни, рост ВВП, программа МВФ. Что прогнозирует Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" с позитивным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в ночь на 7 марта.

Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По базовому сценарию агентства, окончательное утверждение Советом директоров МВФ новой программы на $5,5 млрд ожидается в первом полугодии 2020-го, но дальнейшие задержки не исключаются.

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Рост украинского ВВП в 2020-м, по мнению аналитиков Fitch, ускорится до 3,5%, в 2021-м – до 3,8%. Такой прогноз, в частности, связан с ожиданием запуска рынка земли, продолжением других заявленных реформ и притоком инвестиций. Отмечается, что на рост экономики Украины, как и на другие развивающиеся рынки, может повлиять состояние глобального рынка в связи с коронавирусом.

В Fitch также ожидают ослабления гривни в 2020 году по сравнению с 2019-м. Среди причин – снижение учетной ставки Нацбанком, ослабление интереса нерезидентов к украинским гособлигациям, более широкий дефицит счета текущих операций и рост глобальной неопределенности.

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Агентство считает, что дефицит счета текущих операций увеличится до 3,0% ВВП в 2020 году и 4,0% ВВП в 2021 году по сравнению с 0,7% ВВП в 2019 году, что поясняет продолжающимся ростом импорта и снижением платы за транзит газа.

Инфляцию Fitch прогнозирует на уровне 4,6% в 2020 году и 5,3% - в 2021-м.

Агентство также указывает, что фискальные риски на 2020 год связаны со слабым ростом доходов из-за более крепкой, чем заложено в бюджете, гривни и более низких доходов от приватизации, чем ожидается. Кроме того, с возможным увеличением расходов на соцвыплаты, анонсированным новым премьером Денисом Шмыгалем.

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Шмыгаля вошли 15 министров, еще четыре вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли.

По данным Минэкономики, в январе ВВП сократился на 0,5%. Это первое падение украинской экономики с 2016 года.

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