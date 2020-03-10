Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ослабление гривни, рост ВВП, программа МВФ. Что прогнозирует Fitch

Ослабление гривни, рост ВВП, программа МВФ. Что прогнозирует Fitch
10.03.2020, 10:40

Fitch подтвердило рейтинги Украины в связи с ожиданием новой программы сотрудничества с МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" с позитивным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в ночь на 7 марта.

Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По базовому сценарию агентства, окончательное утверждение Советом директоров МВФ новой программы на $5,5 млрд ожидается в первом полугодии 2020-го, но дальнейшие задержки не исключаются.

Читайте также: Кадровые маневры Зеленского пугают инвесторов. Под угрозой реформы и помощь МВФ. Разбор

Рост украинского ВВП в 2020-м, по мнению аналитиков Fitch, ускорится до 3,5%, в 2021-м – до 3,8%. Такой прогноз, в частности, связан с ожиданием запуска рынка земли, продолжением других заявленных реформ и притоком инвестиций. Отмечается, что на рост экономики Украины, как и на другие развивающиеся рынки, может повлиять состояние глобального рынка в связи с коронавирусом.

В Fitch также ожидают ослабления гривни в 2020 году по сравнению с 2019-м. Среди причин – снижение учетной ставки Нацбанком, ослабление интереса нерезидентов к украинским гособлигациям, более широкий дефицит счета текущих операций и рост глобальной неопределенности.

Читайте также: Очень черный понедельник: мировые рынки в рекордном падении. Как это ударит по Украине

Агентство считает, что дефицит счета текущих операций увеличится до 3,0% ВВП в 2020 году и 4,0% ВВП в 2021 году по сравнению с 0,7% ВВП в 2019 году, что поясняет продолжающимся ростом импорта и снижением платы за транзит газа.

Инфляцию Fitch прогнозирует на уровне 4,6% в 2020 году и 5,3% - в 2021-м.

Агентство также указывает, что фискальные риски на 2020 год связаны со слабым ростом доходов из-за более крепкой, чем заложено в бюджете, гривни и более низких доходов от приватизации, чем ожидается. Кроме того, с возможным увеличением расходов на соцвыплаты, анонсированным новым премьером Денисом Шмыгалем.

  • Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и переформатировала Кабмин. В состав правительства Шмыгаля вошли 15 министров, еще четыре вакансии у президента пытались заполнить вплоть до заседания парламента, но не смогли.
  • По данным Минэкономики, в январе ВВП сократился на 0,5%. Это первое падение украинской экономики с 2016 года.

Читайте также: Доллар опять по 25. Виноваты коронавирус, Шмыгаль и Morgan Stanley. Прогноз до 13 марта

Кучук Марина
Напишите нам
Fitch программа мвф курс гривни ввп украины
Комментарии
Последние новости
 