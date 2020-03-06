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Минэкономики зафиксировало падение ВВП

Минэкономики зафиксировало падение ВВП
06.03.2020, 17:45

Согласно обзору экономической активности, в январе ВВП Украины сократился на 0,5%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе  сократился на 0,5%. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что с начала года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП), кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства.

"Как результат, в январе уменьшение СИП составило 2,6% и соответственно сокращение ВВП - оценено на уровне 0,5%", - отмечают в обзоре.

Среди негативных факторов, повлиявших на экономическую активность, снижение спроса на энергоресурсы на фоне теплых погодных условий; низкая конъюнктура на мировых рынках стали; низкий спрос на природный газ в странах ЕС.

В Минэкономразвития прогнозируют сдержанный рост экономики в целом, особенно в I квартале года, т.к. к указанным факторам присоединяются риски, связанные с распространением коронавируса Covid-19 и возможный спад мировой экономики.

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Андреева Анна
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