Госстат подтвердил рост ВВП на 4,6%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,6% с учетом сезонного фактора, а по сравнению с II кварталом 2018 р. - на 4,6%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного комитета статистики, что подтверждает оперативные данные, опубликованные 14 августа.