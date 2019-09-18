Госстат подтвердил рост ВВП на 4,6%

Номинальный ВВП составил 927,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 22 047 грн
Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,6% с учетом сезонного фактора, а по сравнению с II кварталом 2018 р. - на 4,6%.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного комитета статистики, что подтверждает оперативные данные, опубликованные 14 августа.
- В первом квартале темп роста ВВП был ниже - 2,5%.
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В июле Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3%, в 2020-м - с 2,9% до 3,2%, на 2021-й прогноз остался неизменным - 3,7% роста. Инфляцию регулятор ожидает на уровне 6,3% на конец текущего года и по 5% в 2020 и 2021 годах.
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2 сентября на встрече с президентом премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью правительства является рост ВВП Украины минимум на 40% за последующие пять лет. "Мы рассчитываем на то, что в первый год мы должны продемонстрировать рост не менее 5%, а все последующие - не меньше 7%", - сказал он.