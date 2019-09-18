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Госстат подтвердил рост ВВП на 4,6%

Госстат подтвердил рост ВВП на 4,6%
18.09.2019, 19:09

Номинальный ВВП составил 927,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека - 22 047 грн

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) во II квартале по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 1,6% с учетом сезонного фактора, а по сравнению с II кварталом 2018 р. - на 4,6%.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного комитета статистики, что подтверждает оперативные данные, опубликованные 14 августа.

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ВВП Госстат
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