Рост ВВП в четвертом квартале 2019-го резко замедлился - Госстат

Рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5% по сравнению с четвертым кварталом 2018-го. Такую предварительную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) рост ВВП составил 0,1%.

Ранее Нацбанк оценил рост экономики в четвертом квартале прошлого года в 2,2%, Минэкономики - в 2,1%.

В третьем квартале 2019-го, по уточненным данным Госстата, ВВП Украины вырос на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале ВВП Украины увеличился на 4,6%, в первом - на 2,5%.

В 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%, согласно данным Госстата.

Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза: согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.

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