Минэкономики подготовило два прогноза роста ВВП на 2020 год

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства подготовило два сценария макроэкономического прогноза на 2020 год: согласно первому экономика Украины вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра экономики Сергей Николайчук, передает пресс-служба Минэкономки

По его словам, в ближайшее время в министерстве планируют утвердить прогноз постановлением Кабинета министров и опубликовать его детали.

Николайчук также отметил, что во время визита в США был опубликован прогноз Всемирного банка, который соответствует одному из сценариев, разработанных миниэкономики, что подтверждает реалистичность сделанных оценок.