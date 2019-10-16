МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до уровня 2008 года

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление роста глобальной экономики до 3% в 2019 году.

Как отмечается в октябрьском обзоре World Economic Outlook, это самый низкий уровень с 2008-2009 годов. По сравнению с июльским прогнозом, этот показатель ниже на 0,2 п.п.. "За прошедший год мировой рост резко упал", - говорится в отчете МВФ. Спад коснулся не только основных экономик (США и особенно зоны евро), но и азиатских стран с развитой экономикой. Заметным было замедление в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, включая Бразилию, Китай, Индию, Мексику и Россию.

Тем не менее, МВФ прогнозирует, что в 2020 году рост мирового ВВП ускорится до 3,4% (ниже на 0,1 п.п. по сравнению с июлем). При этом в МВФ уточняют, что вполне могут быть реализованы гораздо более сдержанные темпы глобальной активности.

"Чтобы предотвратить такой исход, политика должна быть нацелена на то, чтобы разрядить торговую напряженность, активизировать многостороннее сотрудничество и обеспечить своевременную поддержку экономической деятельности там, где это необходимо", - говорится в отчете.