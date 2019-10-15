МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП Украины

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2019 года с 2,7% до 3%. Об этом говорится в октябрьском обзоре фонда World Economic Outlook.

Прогноз на 2020 год остался прежним - 3%.

Уровень инфляции в Украине по итогам текущего года составит 8,7%, а в 2020-м снизится до 5,9%, ожидают в МВФ.

Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020-го - 5,6%.

Согласно прогнозу фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, а инфляция -снизиться до 5%.

Дефицит текущего счета в этом году в МВФ ожидают на уровне 2,8%, а в следующем - 3,5%.

При этом прогноз по безработице пересмотрен в сторону повышения: в этом году 8,7% (ранее - 8,5%) и 8,2% (ранее - 8,1%) соответственно.