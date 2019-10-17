Минэкономики обновило прогноз роста ВВП Украины на 2020 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует ускорение роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году с 3% до 3,7%. Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

"Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее. Украина - одна из немногих стран, для которых прогноз был пересмотрен в положительную сторону. Большинство других стран замедляются, а не ускоряются. Прогноз роста в 3,7% Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики", - написал он.

Милованов добавил, что более оптимистичный сценарий министерства предполагает рост ВВП в 2020-м на 4,8% при "успешном проведении программы правительства и изменении бизнес-климата в Украине к лучшему".