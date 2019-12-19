Госстат обновил оценку ВВП за III квартал: роста на 4,2% не было

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале вырос по сравнению с предыдущим на 0,6%, а в годовом измерении - на 4,1%. Такие обновленные, но все еще предварительные данные опубликовала 19 декабря Государственная служба статистики.

Номинальный ВВП составил 1105,5 млрд грн, или 26 290 грн на человека.

В середине ноября ведомство оперативно оценило рост экономики Украины в третьем квартале в 4,2% в годовом измерении и в 0,7% - ко второму кварталу.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные - в марте 2021 года.