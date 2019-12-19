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Госстат обновил оценку ВВП за III квартал: роста на 4,2% не было

Госстат обновил оценку ВВП за III квартал: роста на 4,2% не было
19.12.2019, 18:56

По уточненным данным, экономика Украины выросла в третьем квартале не на 4,2%, а на 4,1%

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале вырос по сравнению с предыдущим на 0,6%, а в годовом измерении - на 4,1%. Такие обновленные, но все еще предварительные данные опубликовала 19 декабря Государственная служба статистики.

Номинальный ВВП составил 1105,5 млрд грн, или 26 290 грн на человека.

В середине ноября ведомство оперативно оценило рост экономики Украины в третьем квартале в 4,2% в годовом измерении и в 0,7% - ко второму кварталу.

Госстат отметил, что уточненные данные будут обнародованы в марте 2020 года, а окончательные - в марте 2021 года.

  • Во втором квартале реальный ВВП Украины увеличился на 1,6% по отношению к первому и на 4,6% - по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По результатам первого квартала был зафиксирован рост на 0,3% и 2,5% соответственно.
  • По прогнозам МВФ, рост ВВП Украины в 2019-2020 годах будет на уровне 3%, а в 2021 году - 3,1%. ЕБРР ухудшил свои ожидания по росту украинской экономики на конец 2019-го с 3,6% до 3,3%.
  • Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года на уровне 3,5%-4%. 
  • Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза: согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.
  • По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.
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