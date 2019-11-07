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ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2019 год

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2019 год
07.11.2019, 09:53

В ЕБРР ожидают рост ВВП Украины на уровне 3,3%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост украинского ВВП к концу 2019 года на уровне 3,3%, тогда как в первом полугодии ожидался рост в 3,6%. Об этом говорится в ноябрьском отчете ЕБРР.

При этом в ЕБРР прогнозируют, что в 2020 году экономика Украины будет расти на уровне 3,5%.

В ЕБРР считают, что целом в Европе темпы роста сократятся с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019 году на фоне замедления торговли и спада производства. При этом, в 2020 году ожидается умеренное восстановление европейской экономики и и прогнозируется незначительный рост на уровне 1,8%.

  • По прогнозам МВФ, рост ВВП Украины в 2019-2020 годах будет на уровне 3%, а в 2021 году - 3,1%.
  • В НБУ ожидают рост экономики на уровне 3,5%-4%
  • Минэкономики подготовил два прогноза на 2020 год: согласно первому ВВП Украины вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат.
  • По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.
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