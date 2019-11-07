ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2019 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост украинского ВВП к концу 2019 года на уровне 3,3%, тогда как в первом полугодии ожидался рост в 3,6%. Об этом говорится в ноябрьском отчете ЕБРР.

При этом в ЕБРР прогнозируют, что в 2020 году экономика Украины будет расти на уровне 3,5%.

В ЕБРР считают, что целом в Европе темпы роста сократятся с 2,3% в 2018 году до 1,4% в 2019 году на фоне замедления торговли и спада производства. При этом, в 2020 году ожидается умеренное восстановление европейской экономики и и прогнозируется незначительный рост на уровне 1,8%.