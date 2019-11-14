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ВВП Украины растет 15 кварталов подряд

ВВП Украины растет 15 кварталов подряд
14.11.2019, 17:35

Украинская экономика выросла в третьем квартале на 4,2% в годовом измерении

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале вырос по сравнению с предыдущим на 0,7%, а в годовом измерении - на 4,2%. Такие оперативные данные опубликовала Государственная служба статистики 14 ноября.

Ведомство уточняет, что данные по отношению ко второму кварталу приводятся с учетом сезонного фактора.

Во втором квартале реальный ВВП Украины увеличился на 1,6% по отношению к первому и на 4,6% - по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По результатам первого квартала был зафиксирован рост на 0,3% и 2,5% соответственно.

  • По прогнозам МВФ, рост ВВП Украины в 2019-2020 годах будет на уровне 3%, а в 2021 году - 3,1%. ЕБРР ухудшил свои ожидания по росту украинской экономики на конец 2019-го с 3,6% до 3,3%.
  • Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП по итогам текущего года на уровне 3,5%-4%. 
  • Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза: согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.
  • По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.

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