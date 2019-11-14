ВВП Украины растет 15 кварталов подряд

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в третьем квартале вырос по сравнению с предыдущим на 0,7%, а в годовом измерении - на 4,2%. Такие оперативные данные опубликовала Государственная служба статистики 14 ноября.
Ведомство уточняет, что данные по отношению ко второму кварталу приводятся с учетом сезонного фактора.
Во втором квартале реальный ВВП Украины увеличился на 1,6% по отношению к первому и на 4,6% - по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По результатам первого квартала был зафиксирован рост на 0,3% и 2,5% соответственно.
Читайте также: Все о бюджете Гончарука (или Гройсмана?). Как будет жить Украина в 2020 году