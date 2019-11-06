Все о бюджете Гончарука (или Гройсмана?). Как будет жить Украина в 2020 году

Теперь официально - экономическое чудо в 2020-ом году откладывается.

Кабинет министров презентовал доработанный проект бюджета на 2020 год, в нем нет ни резкого роста экономики, ни эффекта от реформ, начатых новой властью. Правительству Алексея Гончарука придется иметь дело с теми же экономическими возможностями и ресурсами, на которые опирались их предшественники во главе с Владимиром Гройсманом. Между первой версией бюджета, подготовка которой начиналась еще при Гройсмане, и второй - косметические отличия.

LIGA.net собрала все цифры главного финдокумента страны в одном месте. Для удобства материал состоит из двух частей: навигатора по всем статьям расходов и доходов бюджета-2020 в сравнении с сентябрьской редакцией проекта и 2019 годом. И саммери - все, что нужно знать о финальной версии проекта.

Цена бюджетного вопроса - больше триллион гривень. Как Украина заработает деньги и на что будет тратить?

Часть первая - путеводитель по всему бюджету

LIGA.net публикует полную версию проекта бюджета-2020, поданного Кабмином в Раду ко второму чтению. Ниже - навигатор по доходной и расходной частях документа.

Как пользоваться навигатором Расходы и доходы бюджета-2020 мы свели в две большие диаграммы: каждому кругу соответствует одно направление расходов, чем он больше, тем выше финансирование заложено на следующий год. Диаграммы содержат активные ссылки. Если вас интересуют детали по отдельным расходам или доходам, кликайте на соответствующий круг - это приведет вас к сводной таблице бюджета (расположена ниже). В ней - полный перечень всех статей бюджета-2020. Рада должна принять окончательную версию бюджета не позднее 20 ноября. К этому моменту некоторые параметры документа могут измениться, но вряд ли изменения будут большими

Расходы

Как и в прежние годы, Украина больше всего денег тратит на соцвыплаты, госдолг и оборону. Крупнейший бюджет среди министерств имеет Минсоцполитики, которое дотирует Пенсионный фонд (172 млрд грн) и выплачивает субсидии за комуслуги (48 млрд). Финансирование обороны составит в 2020 году 5,45% ВВП (246 млрд грн) - рекорд за время Независимости, прирост почти на 15% по сравнению с 2019-м. Госдолг на ближайшие два года останется одной из крупнейших расходных статей украинского бюджета: каждая третья гривня в 2020 году (424 млрд грн) пойдет на погашение или обслуживание долгов.

Крупные бюджеты имеют Минздрав (львиная доля - за Нацслужбой здоровья, бюджет которой вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом), МВД (также один из лидеров роста), Минобразования. Бюджет СБУ вырос на 26% или на 2,5 млрд грн. У Генпрокуратуры прирост скромнее - 5% и общий бюджет 7,7 млрд грн.

Среди статей, где также резко выросли расходы по сравнению с 2019-м - строительство метро в Харькове (дополнительно 326 млн грн), бюджет ЦИК на местные выборы (1,9 млрд млн), участие украинских спортсменов на Олимпийских играх в Токио (253 млн грн), .

Между первым и вторым чтением глобальных изменений практически не было. Примечательные вещи: из бюджета исчезли 4,4 млрд, которые Кабмин планировал потратить на компенсацию ставки по кредитам на покупку земли фермерами после запуска рынка в октябре 2020 года. Также почти 30 млрд грн потеряла СНБО - эти деньги были распределены в оборонном бюджете.

Доходы

В доходной части украинского бюджета также без больших неожиданностей: львиную долю поступлений дадут НДС, налог на прибыль предприятий и физлиц, рента, акцизы и прибыль госкомпаний.

Кабмин впервые заложил в бюджет доходы от лицензирования азартных игр (3 млрд грн), концессии гособъектов (16,5 млн) и ренты от добычи янтаря (532 млн). Неожиданно между чтениями правительство повысило прогноз доходов от приватизации с 5 до 12 млрд грн. Поступлений от начала свободной продажи земли (государство - крупнейший украинский латифундист) в бюджете-2020 не предусмотрено.

Значительно вырастут акцизные платежи от производителей вин (на 21,4%) и топлива (18%). Для пива и табака прогноз поступлений почти не изменился. Объемы внутреннего и импортного НДС, по плану, вырастут примерно на 2%. По налогу на прибыль предприятий - на 25%, НДФЛ - на 22%.

Доходы от прибыли госкомпаний уменьшатся на 7% (41,3 млрд грн). Прибыль, которую перечисляет в бюджет НБУ, составит 40,7 млрд грн (на 15% меньше, чем в 2019-м).

Часть вторая. Что нельзя не знать о бюджете 2020

О чем нам сообщили Гончарук и Ко

Полный текст бюджета-2020 появился на сайте Верховной Рады поздно вечером 5 ноября, в Кабмине проект презентовали утром.

Главная интрига бюджетного процесса этого года так и не оправдалась: правительство не смогло найти предпосылок для экономического роста в 5% в год, о чем после своего избрания неоднократно говорил премьер Алексей Гончарук.

Прогноз роста ВВП на 2020 год пересмотрели с 3,3 до 3,7%. Это позволило Кабмину расширить доходную часть бюджета по сравнению с первым проектом на 1,4% до 1,094 трлн грн, расходы – на 0,9% до 1,18 трлн грн. Роста в 5% в 2020 году не будет даже согласно оптимистичному прогнозу Минэкономики (4,8%).

Макропоказатели 2019 1 чтение 2020 2 чтение 2020 Расходы, трлн грн 1,112 1,17 1,18 Доходы, трлн грн 1,026 1,079 1,094 Рост ВВП, % 3 3,3 3,7 Инфляция, % 7,4 6 6,4 Курс доллара, грн/$ 28,2 28,2 27

«Ограниченные ресурсы» – один из ключевых тезисов Гончарука во время презентации проекта ко второму чтению. Этим в правительстве объясняют скромные масштабы увеличения соцстандартов.

В своем выступлении глава правительства выделил несколько тезисов:

Налоги. Кабмин не считает нужным повышать налоги для расширения доходов бюджета. Вместе с тем Верховная Рада рассматривает несколько «налоговых» законопроектов, в частности, о повышении рентных платежей за пользование недрами и акцизного налога на табачную продукцию (подробнее – здесь >>> ).

Кабмин не считает нужным повышать налоги для расширения доходов бюджета. Вместе с тем Верховная Рада рассматривает несколько «налоговых» законопроектов, в частности, о повышении рентных платежей за пользование недрами и акцизного налога на табачную продукцию (подробнее – ). Госдолг. Новые долги стараться не брать, старые – погашать. Каждая третья гривня расходов бюджета-2020 будет потрачена на погашение или обслуживание госдолга, отметил Гончарук. Пиковые выплаты продлятся вплоть до 2022 года.

Новые долги стараться не брать, старые – погашать. Каждая третья гривня расходов бюджета-2020 будет потрачена на погашение или обслуживание госдолга, отметил Гончарук. Пиковые выплаты продлятся вплоть до 2022 года. Экономия на чиновниках. Кабмин выполнил поручение президента Владимира Зеленского и сократил расходы 2020 года на аппарат центральных органов исполнительной власти в среднем на 10%, говорит Гончарук. Источники экономии – сокращение персонала (подробнее о судьбе украинских чиновников читайте здесь >>>) и цифровизация сервисов. Несмотря на это, в бюджете-2020 нет расходов на распиаренную программу "государство в смартфоне".

Бюджет в трех таблицах. Основные показатели

Зарплаты, прожиточный минимум

Кабмин не стал существенно повышать минимальную зарплату и прожиточный минимум – 4 723 (плюс 550 грн к 2019 году) и 2 123 грн соответственно. Рост минзарплаты всего на 5% в Кабмине объясняли низкими темпами роста производительности труда (увеличение з\п должно соответствовать этому показателю).

Соцстандарты 2019 1 чтение 2020 2 чтение 2020 Средняя зарплата, грн 10329 12043 12497 Минимальная зарплата, грн 4173 4723 4723 Безработица, % 8,6 8,1 8,1 Прожиточный минимум, грн 2123 2123 2123

Прожиточный минимум (ПМ) оставили на прежнем уровне из-за планов по его реформированию: на этой неделе правительство представит в Раде законопроект, который отменит привязку к ПМ других соцвыплат. Сейчас к нему привязано около 150 позиций помощи государства гражданам, отметила министр соцполитики Юлия Соколовская. В пояснительной записке к проекту бюджета сказано, что Кабмин хотел бы увеличить прожиточный минимум до 4251 гривни.

Образование, медицина, субсидии, пенсии

Кабмину не удалось в полной мере решить один из самых болезненных социальных вопросов – зарплаты учителей. Сами зарплаты изменятся на уровень инфляции +2%, но правительство предусмотрело в сумме 3,7 млрд грн на два вида выплат: единоразовая для молодых учителей (74 тыс. человек получат по 21 тыс. грн) и 30% надбавка за «престижность» (она была и раньше, но ее выплачивали не полностью из-за неправильных данных в Минобразовании о реальном количестве учеников у каждого учителя).

В медицине в три раза до 3,5 млрд вырастет бюджет программы «Доступные лекарства», еще 1,9 млрд грн выделят на оснащение 25 современных пунктов экстренной помощи и закупку 470 карет «скорой помощи».

Новые статьи 2 чтение 2020 Субвенция на соцэкономиразвитие регионов, млрд грн 2 Повышение эффективности школ, млрд грн. 3,5 25 современных отделений скорой помощи, млрд грн. 1 Единоразовая выплата молодым учителям, млрд грн. 1,5 Программа мобильности молодежи, млн грн. 500 Раскрытие трупотенциала, млн грн. 240

Пенсии повысят только на инфляцию, на большее у страны нет денег, констатировал Гончарук. Субсидий будет меньше – 48 млрд против 56 млрд грн в прошлом году.

Социальная сфера 2019 1 чтение 2020 2 чтение 2020 Образование, млрд грн 128,7 136,4 145,1 Медицина, млрд грн 98,2 108 113,3 Культура, млрд грн 12,3 12,1 15,1 Субсидии, млрд грн 56 48 48 Пенсионный фонд, млрд грн 167 173 173

Инфраструктура и регионы.

По инициативе нардепов Кабмин вернул в проект бюджета субвенцию на социально-экономическое развитие - 2 млрд грн. Фонд регионального развития остался на уровне 9,5 млрд грн (но, вероятно, это не финальная цифра).

В инфраструктуре правительство сохранило рекордные объемы финансирования дорог – 73,7 млрд грн. Более 1 млрд грн выделили на реконструкцию аэропортов, на программу «безопасность дорожного движения» – 3,2 млрд грн.

Традиционно одни из крупнейших бюджетов – у силовиков. Оборонный бюджет сверстан на уровне 5,45% ВВП. МВД увеличит финансирование на 12,4%: среди прочего планируют повысить зарплаты сотрудников (Нацполиция и Нацгвардия – на 10%, Погранслужба – на 15%), купить 90 вертолетов и обновить парк пограничных кораблей.