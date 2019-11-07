Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МВФ сохранил для Украины прогноз по ВВП и пересмотрел по инфляции

МВФ сохранил для Украины прогноз по ВВП и пересмотрел по инфляции
07.11.2019, 09:08

В Фонде считают, что рост украинской экономики в 2019-2020 годах будет на уровне 3%

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019-2020 годах на уровне 3%, а в 2021 году незначительное ускорение - до 3,1%. Об этом говорится ноябрьском отчете МВФ Regional Economic Outlook: Europe.

Кроме того, в МВФ снизили прогноз по инфляции с 8,7% до 8% к концу текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.

  • В октябре МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2019 года с 2,7% до 3%.
  • По прогнозам НБУ, инфляция снизится до 6,3% к концу года, к началу 2020 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п.п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года, а экономика Украины будет расти на 3,5%-4%
  • Минэкономики подготовил два прогноза на 2020 год: согласно первому ВВП Украины вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат.
  • По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.

Напишите нам
МВФ ВВП рост экономики макропрогноз
Комментарии
Последние новости
 