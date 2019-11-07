МВФ сохранил для Украины прогноз по ВВП и пересмотрел по инфляции

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019-2020 годах на уровне 3%, а в 2021 году незначительное ускорение - до 3,1%. Об этом говорится ноябрьском отчете МВФ Regional Economic Outlook: Europe.

Кроме того, в МВФ снизили прогноз по инфляции с 8,7% до 8% к концу текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.