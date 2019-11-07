МВФ сохранил для Украины прогноз по ВВП и пересмотрел по инфляции

В Фонде считают, что рост украинской экономики в 2019-2020 годах будет на уровне 3%
Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2019-2020 годах на уровне 3%, а в 2021 году незначительное ускорение - до 3,1%. Об этом говорится ноябрьском отчете МВФ Regional Economic Outlook: Europe.
Кроме того, в МВФ снизили прогноз по инфляции с 8,7% до 8% к концу текущего года и сохранил на 2020 год - 5,9%, а в 2021 году ожидает 5,5%.
- В октябре МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2019 года с 2,7% до 3%.
- По прогнозам НБУ, инфляция снизится до 6,3% к концу года, к началу 2020 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п.п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года, а экономика Украины будет расти на 3,5%-4%.
- Минэкономики подготовил два прогноза на 2020 год: согласно первому ВВП Украины вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат.
- По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.