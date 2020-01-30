Рост ВВП в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2% - НБУ

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%, сообщил замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб на брифинге 30 января.

В Нацбанке ожидают, что рост ВВП вновь превысит 3% в первом квартале 2020 года.

"По нашим оценкам, за цифрой роста ВВП в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2%. Касательно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", - сказал он.

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