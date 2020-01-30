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Рост ВВП в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2% - НБУ

Рост ВВП в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2% - НБУ
30.01.2020, 18:39

По данным НБУ, рост украинской экономики вновь превысит 3% в первом квартале 2020-го

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 2,2%, сообщил замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб на брифинге 30 января.

В Нацбанке ожидают, что рост ВВП вновь превысит 3% в первом квартале 2020 года.

"По нашим оценкам, за цифрой роста ВВП в 3,3% в 2019 году стоит рост за четвертый квартал в 2,2%. Касательно первого квартала у нас в настоящее время оценка роста ВВП выше 3%", - сказал он.

  • В третьем квартале 2019-го, по уточненным данным Госстата, ВВП Украины вырос на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале ВВП Украины увеличился на 4,6%, в первом -  на 2,5%.
  • По данным Госстата, в 2018 году реальный ВВП вырос на 3,3%.
  • Минэкономики на 2020 год подготовил два прогноза: согласно первому ВВП вырастет на 3,7%, по второму - на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес климат. Цель правительства - рост ВВП в последующие пять лет на 40%.

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