В Минэкономики пояснили резкое замедление экономики в конце года

В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за снижения объемов производства промышленности и нетипичных сроков сбора урожая из-за теплой погоды. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает правительственный портал.

Как пояснил Милованов, теплая погода привела к раннему урожаю, в результате чего, в отличие от 2018 года, основной сбор зерновых пришелся на третий квартал. Показатели этого квартала были хорошими на фоне рекордного урожая, но в четвертом квартале из-за этого произошло существенное снижение, отметил министр.

Кроме того, теплая погода повлияла на спрос на энергоресурсы.

Существенным фактором, повлиявшим на низкий показатель роста ВВП в четвертом квартале, Милованов также назвал спад промпроизводства на 3,1% за год (на 10% в декабре), который в Минэкономики объясняют конъюнктурой на внешних рынках.

Среди других причин министр также перечислил проблемы с логистикой (высокая нагрузка на черноморские порты) и меньший урожай сахарной свеклы, фруктов и овощей, что замедлило рост пищевой промышленности до 0,2%.

По оперативным данным Госстата, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5%.

В третьем квартале 2019-го, по уточненным данным Госстата, ВВП Украины вырос на 4,1% в годовом измерении. Во втором квартале ВВП Украины увеличился на 4,6%, в первом - на 2,5%.

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