Доллар опять по 25. Виноваты коронавирус, Шмыгаль и Morgan Stanley. Прогноз до 13 марта

Коронавирус и политические перемены в Украине добрались и до валютного рынка: после очень нестабильной недели гривня снова опустилась ниже 25 грн/$.
Преодолеть тренд на девальвацию не помог и НБУ: курс достиг минимального значения за последний месяц. Краткосрочный прогноз: вероятно, гривня продолжит дешеветь.
Почему так и сколько доллар будет стоить на следующей неделе?
Об этом – в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.
В первую неделю весны доллар дважды пересекал отметку в 25 грн/$. Впервые это произошло во вторник, 3 марта. На мировых рынках в этот момент продолжалась турбулентность из-за эпидемии коронавируса, а в прессе стали появляться первые списки нового состава Кабмина, который должен был заменить правительство Алексея Гончарука.
Активное участие НБУ, который с понедельника по среду ежедневно продавал валюту, помогло на некоторое время сбить котировки в район 24,7 – 24,8 грн/$. Но уже в пятницу девальвация возобновилась. Вмешательство регулятора уже не смогло этому помешать.
Итог недели на межбанке – 24,98/25,01 грн/$. Это самый дорогой доллар с начала февраля, ранее такой курс был в октябре 2019.
Вечером пятницы, 6 марта, в кассах банков можно было купить доллары по 24,8 – 25,15 грн/$. Евро – по 27,7 – 28,5 грн/€.
Коронавирус против Украины. Ситуацию на внешних рынках для Украины (развивающиеся рынки всегда сильно страдают от глобальных потрясений) ожидаемо можно описать, как "все очень плохо".
Украинские еврооблигации и ВВП-варранты стремительно дешевеют, на аукционы Минфина по размещению гривневых ОВГЗ больше месяца никто не приходит. Общий вывод – мы слишком рисковый актив, чтобы международные инвесторы доверяли нам в момент кризиса.
Последствия панических настроений в мире можно описать цифрами: в первые дни марта нерезиденты сократили портфель гривневых ОВГЗ на 2,2 мрлд грн (чуть меньше $100 млн).
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Это немного по отношению к общим инвестициям, но часть из этой суммы иностранцы быстро перевели в валюту. На этой неделе было крупное погашение "коротких" бумаг 2018-19 годов выпуска: нерезиденты не стали перевкладывать полученную гривню в новые облигации, а купили доллары. Часть бумаг (точная пропорция пока неизвестна) продали с дисконтом украинским банкам, рассказывают участники рынка.
Несмотря на это, массового бегства нерезидентов из ОВГЗ ожидать не стоит. Во-первых, около половины портфеля (порядка $2,5 млрд в эквиваленте) гривневых облигаций у иностранцев – это бумаги с погашением в 2022-2025 году. Ближайший пик выплат по коротким ОВГЗ (17,2 млрд грн), а значит и возможный выход нерезидентов в доллар, будет только в мае.
Во-вторых, сейчас держатели этих активов фактически находятся в ловушке: вторичный рынок (частные лица торгуют друг с другом по аналогии с недвижимостью) продажи гривневых ОВГЗ пока развит очень слабо: их просто некому сбросить.
Вместе с тем, о новых инвестициях нерезидентов в гривневые активы как о важном факторе валютного рыка (именно это укрепило гривню в 2019 году к доллару на 14,5%) в ближайшее время стоит забыть. Минфин уже отменил аукцион по размещению гривневых ОВГЗ, запланированный на вторник, 10 марта, из-за прогнозируемо низкого спроса.
Кадровая чехарда Зеленского. Новый премьер-министр Денис Шмыгаль приступил к работе (его назначили вместо Алексея Гончарука 4 марта) в максимально неудобный момент для украинской экономики: паника на внешних рынках, большие выплаты по госдолгу, проблемы с бюджетом.
Финансисты не могли не обратить на это внимание: в четверг американский инвестбанк Morgan Stanley разослал среди клиентов отчет, в котором рекомендовал продавать украинские активы как раз из-за смены правительства.
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Главные опасения относительно Дениса Шмыгаля и общей кадровой политики президента Владимира Зеленского связаны с возможным откатом реформ: бюджетный популизм, отказ от МВФ (новый премьер и министр финансов Игорь Уманский после этого заявили, что Фонд, по-прежнему, важен для Украины), провал в борьбе с коррупцией, угроза независимости НБУ.
Morgan Stanley выпустил свой отчет в четверг – на следующий день после смены правительства. В пятницу цены на украинские облигации продолжили падение, а доллар на межбанке снова превысил 25 грн/$.
НБУ играет в две стороны. Нацбанк на этой неделе не только продавал валюту для поддержки гривни. Если в понедельник-среду регулятор продал $143 млн, то в четверг ему удалось откупить обратно $100 млн. Правда, уже в пятницу НБУ пришлось снова выходить на рынок с продажей $114 млн. Гривне это не особо помогло.
Опрошенные LIGA.net банкиры настроены скорее пессимистично.
Вероятно, гривня продолжит девальвировать и на следующей неделе.
Прогнозный диапазон до 13 марта: 24,80 – 25,20 грн/$.
В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики Правэкс Банка, Альфа-Банка Украина, инвесткомпании ICU.