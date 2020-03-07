Доллар опять по 25. Виноваты коронавирус, Шмыгаль и Morgan Stanley. Прогноз до 13 марта

Коронавирус и политические перемены в Украине добрались и до валютного рынка: после очень нестабильной недели гривня снова опустилась ниже 25 грн/$.

Преодолеть тренд на девальвацию не помог и НБУ: курс достиг минимального значения за последний месяц. Краткосрочный прогноз: вероятно, гривня продолжит дешеветь.

Почему так и сколько доллар будет стоить на следующей неделе?

Об этом – в еженедельном курсовом разборе LIGA.net.

Турбулентная весна. Сколько стоит доллар

В первую неделю весны доллар дважды пересекал отметку в 25 грн/$. Впервые это произошло во вторник, 3 марта. На мировых рынках в этот момент продолжалась турбулентность из-за эпидемии коронавируса, а в прессе стали появляться первые списки нового состава Кабмина, который должен был заменить правительство Алексея Гончарука.

Активное участие НБУ, который с понедельника по среду ежедневно продавал валюту, помогло на некоторое время сбить котировки в район 24,7 – 24,8 грн/$. Но уже в пятницу девальвация возобновилась. Вмешательство регулятора уже не смогло этому помешать.

Итог недели на межбанке – 24,98/25,01 грн/$. Это самый дорогой доллар с начала февраля, ранее такой курс был в октябре 2019.

Вечером пятницы, 6 марта, в кассах банков можно было купить доллары по 24,8 – 25,15 грн/$. Евро – по 27,7 – 28,5 грн/€.

Кадры Зеленского, паника инвесторов, коронавирус. Что влияет на курс гривни

Коронавирус против Украины. Ситуацию на внешних рынках для Украины (развивающиеся рынки всегда сильно страдают от глобальных потрясений) ожидаемо можно описать, как "все очень плохо".

Украинские еврооблигации и ВВП-варранты стремительно дешевеют, на аукционы Минфина по размещению гривневых ОВГЗ больше месяца никто не приходит. Общий вывод – мы слишком рисковый актив, чтобы международные инвесторы доверяли нам в момент кризиса.

Последствия панических настроений в мире можно описать цифрами: в первые дни марта нерезиденты сократили портфель гривневых ОВГЗ на 2,2 мрлд грн (чуть меньше $100 млн).

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Это немного по отношению к общим инвестициям, но часть из этой суммы иностранцы быстро перевели в валюту. На этой неделе было крупное погашение "коротких" бумаг 2018-19 годов выпуска: нерезиденты не стали перевкладывать полученную гривню в новые облигации, а купили доллары. Часть бумаг (точная пропорция пока неизвестна) продали с дисконтом украинским банкам, рассказывают участники рынка.

Несмотря на это, массового бегства нерезидентов из ОВГЗ ожидать не стоит. Во-первых, около половины портфеля (порядка $2,5 млрд в эквиваленте) гривневых облигаций у иностранцев – это бумаги с погашением в 2022-2025 году. Ближайший пик выплат по коротким ОВГЗ (17,2 млрд грн), а значит и возможный выход нерезидентов в доллар, будет только в мае.

Во-вторых, сейчас держатели этих активов фактически находятся в ловушке: вторичный рынок (частные лица торгуют друг с другом по аналогии с недвижимостью) продажи гривневых ОВГЗ пока развит очень слабо: их просто некому сбросить.

Вместе с тем, о новых инвестициях нерезидентов в гривневые активы как о важном факторе валютного рыка (именно это укрепило гривню в 2019 году к доллару на 14,5%) в ближайшее время стоит забыть. Минфин уже отменил аукцион по размещению гривневых ОВГЗ, запланированный на вторник, 10 марта, из-за прогнозируемо низкого спроса.

Кадровая чехарда Зеленского. Новый премьер-министр Денис Шмыгаль приступил к работе (его назначили вместо Алексея Гончарука 4 марта) в максимально неудобный момент для украинской экономики: паника на внешних рынках, большие выплаты по госдолгу, проблемы с бюджетом.

Финансисты не могли не обратить на это внимание: в четверг американский инвестбанк Morgan Stanley разослал среди клиентов отчет, в котором рекомендовал продавать украинские активы как раз из-за смены правительства.

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Главные опасения относительно Дениса Шмыгаля и общей кадровой политики президента Владимира Зеленского связаны с возможным откатом реформ: бюджетный популизм, отказ от МВФ (новый премьер и министр финансов Игорь Уманский после этого заявили, что Фонд, по-прежнему, важен для Украины), провал в борьбе с коррупцией, угроза независимости НБУ.

Morgan Stanley выпустил свой отчет в четверг – на следующий день после смены правительства. В пятницу цены на украинские облигации продолжили падение, а доллар на межбанке снова превысил 25 грн/$.

НБУ играет в две стороны. Нацбанк на этой неделе не только продавал валюту для поддержки гривни. Если в понедельник-среду регулятор продал $143 млн, то в четверг ему удалось откупить обратно $100 млн. Правда, уже в пятницу НБУ пришлось снова выходить на рынок с продажей $114 млн. Гривне это не особо помогло.

Что будет с долларом через неделю

Опрошенные LIGA.net банкиры настроены скорее пессимистично.

Вероятно, гривня продолжит девальвировать и на следующей неделе.

Прогнозный диапазон до 13 марта: 24,80 – 25,20 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), аналитики Правэкс Банка, Альфа-Банка Украина, инвесткомпании ICU.