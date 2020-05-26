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Падение ВВП Украины во втором квартале замедлится до 10% - ICU

Падение ВВП Украины во втором квартале замедлится до 10% - ICU
26.05.2020, 20:13

Быстрому восстановлению экономики будут препятствовать потеря доходов в сочетании с осторожным поведением на фоне угрозы "второй волны" коронавируса

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) во втором квартале года составит 10% г/г. Об этом говорится в исследовании группы ICU.

По оценкам экспертов, основанным на данных Госстата, падение ВВП усилилось до 12% год к году в апреле с 4,5% в марте. Пассажирские перевозки практически остановились, усилилось падение в промышленном производстве, торговле и грузовом транспорте, только сельское хозяйство осталось устойчивым к кризисным явлениям.

"И если в марте падение еще можно было назвать умеренным, апрель, скорее всего, показал нам дно кризиса (конечно, если не придется снова усиливать карантин)", - считают в ICU.

По прогнозам компании, в ближайшее время экономика продолжит сокращаться, но уже не из-за ограничений, которые постепенно снимают, а из-за подавленного спроса.

"Потерянные доходы последних месяцев, боязнь второй волны карантина и слабая поддержка со стороны государства будут портить покупательские настроения и тормозить экономическое восстановление", - отмечают эксперты.

  • Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономики, падение ВВП в 2020 году составит 4,8% (против падения на 3,9%, которое прогнозировалось ранее), инфляция ускорится до 11,6% (против 8,7%).
  • По данным Госстата, реальный ВВП Украины за первые три месяца сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.

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Анна Андреева
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ВВП прогноз ICU падение экономики
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