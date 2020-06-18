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В Минфине заявляют, что падение украинской экономики остановилось

В Минфине заявляют, что падение украинской экономики остановилось
18.06.2020, 18:33

Министр финансов Марченко назвал факторы, свидетельствующие о прекращении падения ВВП Украины

По предварительным оценкам Министерства финансов, падение экономики, наблюдавшееся в Украине в апреле-мае, в июне остановилось. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Укринформ.

"Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики”, - сказал Марченко.

Среди факторов, которые об этом свидетельствуют, он назвал увеличение потребления электроэнергии, рост регистрации субъектов предпринимательской деятельности и прекращение роста безработицы.

“У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае", - сообщил глава Минфина.

Он добавил, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

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Марина Кучук
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