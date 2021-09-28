Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд
28.09.2021, 13:59
Илон Маск (фото - ЕРА)
Состояние главы Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд и он поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes Real-Times.
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27 сентября состояние Маска выросло на $3,8 млрд – до $203,4 млрд – благодаря росту котировок Tesla.
Илон Маск стал третьим человеком в истории (после Джеффа Безоса и Бернара Арно), чье состояние в рейтинге Forbes Real-Times превысило $200 млрд.
Основатель Amazon Безос опустился на вторую строчку ($197,7 млрд). Третье место занимает владелец Louis Vitton Арно ($175,5 млрд).
В топ-5 также основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.
- Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla во втором квартале составила $1,14 млрд.
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