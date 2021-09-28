UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бізнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 13:59
Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Состояние главы Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд и он поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes Real-Times.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

27 сентября состояние Маска выросло на $3,8 млрд – до $203,4 млрд – благодаря росту котировок Tesla.

Илон Маск стал третьим человеком в истории (после Джеффа Безоса и Бернара Арно), чье состояние в рейтинге Forbes Real-Times превысило $200 млрд.  

Основатель Amazon Безос опустился на вторую строчку ($197,7 млрд). Третье место занимает владелец Louis Vitton Арно ($175,5 млрд).

В топ-5 также основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.

Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд
  • Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla во втором квартале составила $1,14 млрд.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск tesla
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 