Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

Состояние главы Tesla Илона Маска впервые превысило $200 млрд и он поднялся на первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes Real-Times.

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27 сентября состояние Маска выросло на $3,8 млрд – до $203,4 млрд – благодаря росту котировок Tesla.

Илон Маск стал третьим человеком в истории (после Джеффа Безоса и Бернара Арно), чье состояние в рейтинге Forbes Real-Times превысило $200 млрд.

Основатель Amazon Безос опустился на вторую строчку ($197,7 млрд). Третье место занимает владелец Louis Vitton Арно ($175,5 млрд).

В топ-5 также основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla во втором квартале составила $1,14 млрд.

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Юрий Тарасовский

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