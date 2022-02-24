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США вводят санкции и экспортные ограничения против России

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 20:58
США вводят санкции и экспортные ограничения против России - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США вводят мощные санкции и экспортные ограничения против России. Об этом во время брифинга заявил президент США Джо Байден. 

По его словам, санкции затронут более половины всего российского высокотехнологичного импорта. 

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"Сегодня я санкционирую новые санкции и экспортные ограничения против России. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и иенах", — сказал американский президент.

​Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов и отключат банки от финансовой системы, включая ВТБ, у которого 250 млрд долларов активов. 

По его словам, США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. Новые санкции затронут в том числе космическую отрасль.

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Наталия Софиенко
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Россия США санкции против россии
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