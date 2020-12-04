Украина получит 128 млн грн от Швеции и ООН. Куда направят деньги
Правительство Швеции и программа развития ООН (ПРООН) предоставят финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины. В рамках этой инициативы Украина получит 128 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Деньги будут направлены на трехлетний проект Минцифры "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Проект предусматривает улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам, включая:
- комплексные услуги для граждан, относящихся к уязвимым группам населения;
- разработку программного обеспечения для услуг и сопутствующее оборудование;
- создание устойчивой инфраструктуры и доступ к информационно-коммуникационным технологиям;
- повышение уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;
- коммуникационные кампании об электронных услугах и создание служб поддержки сервисов;
- систему повышения квалификации и нормативной базы;
- учебные и тренинговые программы в государственных органах власти, ЦНАП и т. д.;
- сотрудничество с офисом Уполномоченного по правам человека.
Читайте также: Минцифры усилит контроль за подключением школ к интернету
Как сообщается на сайте Минцифры, программа поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, принадлежащих к различным социальным слоям.
В Минцифры отметили, что цифровые решения для перечисленных целевых групп, скорее всего, будут отличаться от решений для пользователей, проживающих в больших городах со средним или выше среднего уровнем доходов и круглосуточным доступом к качественному интернету.
- 19 июня 2020 года телеком-операторы Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали совместные действия по обмену радиочастотами в диапазоне 900 МГц, что позволит ввести связь 4G по всей стране.
- 9 ноября глава Министерства цифровой трансформации отчитался об ускорении процесса подключения украинских населенных пунктов к интернету. Так, за октябрь 2020 года порядка 300 000 украинцев впервые получили 4G-интернет.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии