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Украина получит 128 млн грн от Швеции и ООН. Куда направят деньги

04.12.2020, 09:14
Украина получит 128 млн грн от Швеции и ООН. Куда направят деньги - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА

Правительство Швеции и программа развития ООН (ПРООН) предоставят финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины. В рамках этой инициативы Украина получит 128 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Деньги будут направлены на трехлетний проект Минцифры "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".

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Проект предусматривает улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам, включая:

  • комплексные услуги для граждан, относящихся к уязвимым группам населения;
  • разработку программного обеспечения для услуг и сопутствующее оборудование;
  • создание устойчивой инфраструктуры и доступ к информационно-коммуникационным технологиям;
  • повышение уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;
  • коммуникационные кампании об электронных услугах и создание служб поддержки сервисов;
  • систему повышения квалификации и нормативной базы;
  • учебные и тренинговые программы в государственных органах власти, ЦНАП и т. д.;
  • сотрудничество с офисом Уполномоченного по правам человека.

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Как сообщается на сайте Минцифры, программа поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, принадлежащих к различным социальным слоям.

В Минцифры отметили, что цифровые решения для перечисленных целевых групп, скорее всего, будут отличаться от решений для пользователей, проживающих в больших городах со средним или выше среднего уровнем доходов и круглосуточным доступом к качественному интернету.

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Наталия Софиенко
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Минцифра ООН цифровизация интернет в Украине

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