Украина получит 128 млн грн от Швеции и ООН. Куда направят деньги

Правительство Швеции и программа развития ООН (ПРООН) предоставят финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины. В рамках этой инициативы Украина получит 128 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Деньги будут направлены на трехлетний проект Минцифры "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Проект предусматривает улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам, включая:

комплексные услуги для граждан, относящихся к уязвимым группам населения;

разработку программного обеспечения для услуг и сопутствующее оборудование;

создание устойчивой инфраструктуры и доступ к информационно-коммуникационным технологиям;

повышение уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;

коммуникационные кампании об электронных услугах и создание служб поддержки сервисов;

систему повышения квалификации и нормативной базы;

учебные и тренинговые программы в государственных органах власти, ЦНАП и т. д.;

сотрудничество с офисом Уполномоченного по правам человека.

Читайте также: Минцифры усилит контроль за подключением школ к интернету

Как сообщается на сайте Минцифры, программа поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, принадлежащих к различным социальным слоям.

В Минцифры отметили, что цифровые решения для перечисленных целевых групп, скорее всего, будут отличаться от решений для пользователей, проживающих в больших городах со средним или выше среднего уровнем доходов и круглосуточным доступом к качественному интернету.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.