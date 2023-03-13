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Украина увеличит госбюджет на 537 млрд грн, почти все деньги пойдут на армию

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 18:49
Украина увеличит госбюджет на 537 млрд грн, почти все деньги пойдут на армию - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить расходы государственного бюджета в 2023 году на 20%, или на 537 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль и глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

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После увеличения расходы государственного бюджета впервые превысят 3 трлн грн.

"Благодаря поддержке наших международных партнеров мы нашли дополнительные финансовые возможности, чтобы поддержать нашу армию. В проекте закона предлагаем дополнительные средства направить на выплаты военным, закупку военной и специальной техники, оборудования и тому подобное", – заявил Шмыгаль.

Пидласа назвала основные статьи увеличения расходов. Их всего две:

→ 518,2 млрд грн – сектор национальной безопасности и обороны, большая часть этих средств направляется на общие расходы на денежное обеспечение военнослужащих.
→ 19 млрд грн – пополнение Резервного фонда государственного бюджета, используемого для непредвиденных и неотложных мер. К примеру, из Резервного фонда выделяли деньги для строительства фортификационных сооружений.

Украина увеличит госбюджет на 537 млрд грн, почти все деньги пойдут на армию

Депутат также объяснила, откуда возьмутся такие деньги:

→ 419,3 млрд грн – это внутренние и внешние заимствования;
→ 60,7 млрд грн – увеличение налоговых поступлений;
→ 50,3 млрд грн – сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
→ 6,9 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

  • Сейчас доходы госбюджета составляют 1,33 трлн грн (в том числе по общему фонду – 1,17 трлн грн), расходы – 2,58 трлн грн (в том числе по общему фонду – 2,30 трлн грн).
Андрій Водяний
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