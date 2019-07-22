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22.07.2019, 10:34

В Китае запустили аналог американской биржи Nasdaq

В Китае запустили аналог американской биржи Nasdaq

В Шанхае запустили технологическую биржу Star Market

В китайском Шанхае 22 июля запустили фондовую биржу Star Market, которая должна стать аналогом американской Nasdaq – биржи, специализирующейся на торговле акциями высокотехнологических фирм.

Как сообщает DW, в первый же день работы новой биржи на нее могут выйти 25 китайских компаний из области технологий: производители чипов, лидеры в интернет бизнесе и тд.

Star Market будет отличаться от классической и давно действующей Шанхайской фондовой биржи не только тем, что на ней будут котироваться только акции высокотехнологических концернов. На новой бирже будет больше свободы, чем на других китайских торговых площадках. Цена акций при их эмиссии на Star Market будет определяться исключительно спросом и предложением, не завися от предписаний госрегуляторов. Решение о сроках и размерах эмиссии также будут самостоятельно принимать компании, выходящие на биржу.

Кроме того, котировки акций таких фирм будут обнародованы в полном объеме в течение пяти дней после их IPO. После этого допускаются их колебания в диапазоне до 20%, пока не вмешается оператор фондовой биржи и временно не приостановит торги этими акциями. Для других государственных бирж в Китае такой предел колебаний ограничен 10%.

"Поначалу колебания курсов акций, вероятно, будут очень сильными. В первые несколько недель отделяются зерна от плевел, но через некоторое время ситуация должна стабилизироваться", - полагает Крис Цверман (Chris Zwermann) из консалтинговой компании Zwermann Financials.

По его прогнозам, первоначальная стадия может продлиться от года до двух. В течение этого времени некоторые компании, вероятно, рискнут выйти на биржу, а другие уже успеют покинуть ее.

Биржа Star Market - важный шаг на пути Китая к достижению амбициозной цели - стать мировым лидером в определяющих будущее отраслях промышленности. Предпосылкой для этого, вероятно, является тот факт, что китайские интернет-гиганты, такие как Alibaba, JD.com или местная поисковая система Baidu, привлекли миллиарды долларов, успешно выйдя на фондовый рынок. Только они сделали это на Уолл-стрит, а для небольших компаний такой путь слишком сложен и дорог.

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Теги: NASDAQ, star market, технологические компании китая
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