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09.07.2019, 14:14

В Нацбанке увидели русский след в отсутствии PayPal в Украине

В Нацбанке увидели русский след в отсутствии PayPal в Украине

Выход PayPal на украинский рынок затягивает региональный офис в Польше во главе с россиянином, считает Смолий

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины, сообщает Укринформ.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - сказал Смолий.

Определенный функционал PayPal все же доступен в Украине. 

"Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - отметил глава Нацбанка.

PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском, которая сейчас является самым  распространенным в мире способ расчетов в интернете. PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. В отличие от большинства других систем, Paypal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками". Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.
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Теги: Яков Смолий, Paypal
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