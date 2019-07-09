В Нацбанке увидели русский след в отсутствии PayPal в Украине

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины, сообщает Укринформ.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - сказал Смолий.

Определенный функционал PayPal все же доступен в Украине.

"Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - отметил глава Нацбанка.