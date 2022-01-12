В Офисе президента анонсировали кредиты под 5% на покупку недвижимости и электромобилей

Государственную программу "Украинская мечта", предусматривающую кредитование под 5% годовых, планируют запустить в январе-марте 2022 года, сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Замглава Офиса президента уточнил, что воспользоваться программой "Украинская мечта" смогут все, кто получает официальные доходы.

По его словам, задача программы – дать возможность семье с совокупным доходом в 20-30 000 грн получить, например, новую квартиру площадью 60-70 квадратных метров за ежемесячный платеж в 10 000 грн.

При этом госпрограмма будет также предусматривать кредиты под 5% для других целей: покупки электромобилей и получения образования или смены профессии.

В октябре 2021 года Кабмин принял постановления № 28 и № 29, которые направлены на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5−7−9%" и "Доступная ипотека 7%".

В декабре 2021 года Зеленский анонсировал налогоплательщикам-физлицам кредиты под 5% на покупку недвижимости и электромобилей.

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Наталия Фреик

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