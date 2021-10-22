UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Доступные кредиты: Кабмин расширил условия программ для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 14:35
Доступные кредиты: Кабмин расширил условия программ для бизнеса - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял постановления № 28 и № 29, которые направлены на привлечение большего количества участников в государственные программы Доступные кредиты 5−7−9% и Доступная ипотека 7%, говорится в сообщении Минфина.

Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Теперь в программу Доступные кредиты 5−7-9% добавлены физические лица — предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога (кредит может быть обеспечен поручительством).

Также усовершенствована процедура сочетания программы Доступные кредиты 5−7-9% с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления.

"Это позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса за счет объединения средств государственного и местных бюджетов в рамках реализации программы", – сообщили в ведомстве.

В то же время постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, который покупает заемщик:

  • отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение десяти лет);
  • увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Принятым постановлением также утвержден порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга, которым определен механизм предоставления финансовой государственной поддержки ММСП путем частичной компенсации фактических расходов на уплату базового вознаграждения по договорам финансового лизинга до уровня 5 или 7, или 9 процентов годовых.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кредитование кредитование бизнеса помощь бизнесу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 