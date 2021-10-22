Доступные кредиты: Кабмин расширил условия программ для бизнеса

Кабинет министров принял постановления № 28 и № 29, которые направлены на привлечение большего количества участников в государственные программы Доступные кредиты 5−7−9% и Доступная ипотека 7%, говорится в сообщении Минфина.

Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства.

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Теперь в программу Доступные кредиты 5−7-9% добавлены физические лица — предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога (кредит может быть обеспечен поручительством).

Также усовершенствована процедура сочетания программы Доступные кредиты 5−7-9% с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления.

"Это позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса за счет объединения средств государственного и местных бюджетов в рамках реализации программы", – сообщили в ведомстве.

В то же время постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, который покупает заемщик:

отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение десяти лет);

увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% до 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Принятым постановлением также утвержден порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга, которым определен механизм предоставления финансовой государственной поддержки ММСП путем частичной компенсации фактических расходов на уплату базового вознаграждения по договорам финансового лизинга до уровня 5 или 7, или 9 процентов годовых.

20 октября министр финансов Сергей Марченко заявил, что в бюджете 2022 года не предусмотрено никакой помощи бизнесу, кроме программ кредитования.

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Наталия Софиенко

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