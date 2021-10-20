Бюджет не должен финансировать развитие бизнеса – министр финансов
20.10.2021, 11:44
Сергей Марченко в Верховной Раде (Фото: пресс-служба Минфина)
Бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса. Об этом во время обсуждения проекта закона госбюджета на 2022 год в первом чтении заявил министр финансов Сергей Марченко с трибуны парламента.
По его словам, кроме кредитования, государство не предоставит другой поддержки бизнесу.
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"У нас есть единственный механизм по поддержке бизнеса, это компенсация процентных ставок по кредитам и программа 5-7-9 для кредитования бизнеса. Других прямых форм поддержки бизнеса не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса", – сказал министр финансов.
- Во время январского карантина Кабмин выделил из госбюджета-2021 дополнительно 200 млн грн на единовременное пособие ФОПам в размере 8000 грн. 4 февраля в Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и на случай чрезвычайных ситуаций.
- 22 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах.
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