Бюджет не должен финансировать развитие бизнеса – министр финансов

Бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса. Об этом во время обсуждения проекта закона госбюджета на 2022 год в первом чтении заявил министр финансов Сергей Марченко с трибуны парламента.

По его словам, кроме кредитования, государство не предоставит другой поддержки бизнесу.

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"У нас есть единственный механизм по поддержке бизнеса, это компенсация процентных ставок по кредитам и программа 5-7-9 для кредитования бизнеса. Других прямых форм поддержки бизнеса не предвидится, так как бюджет не является тем источником, который должен финансировать развитие бизнеса", – сказал министр финансов.

Во время январского карантина Кабмин выделил из госбюджета-2021 дополнительно 200 млн грн на единовременное пособие ФОПам в размере 8000 грн. 4 февраля в Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и на случай чрезвычайных ситуаций.

22 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство поддержит предпринимателей в период жесткого карантина в регионах.

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Наталия Софиенко

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