В Украине расширили пособия по безработице на период карантинов и других ЧС

В Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и на случай чрезвычайных ситуаций. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3010а.

"За" проголосовал 331 народный депутат.

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Проект закона предусматривает возможность предоставления помощи по частичной безработице не только на период карантина связанного с COVID-19, но и в случае установки подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Предлагается также предоставить право Кабинету министров определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, ее размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Таким образом, народные депутаты предусмотрели помощь по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайных ситуаций. Изначально такую помощь хотели предусмотреть лишь на период других карантинов.

С начала введения карантина, с 12 марта и по 9 октября, статус безработного получили 525 000 человек. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

2 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект №3692 о финансировании единовременной выплаты по безработице.

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Наталия Софиенко

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