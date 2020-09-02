Рада проголосовала за финансирование выплат по безработице

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3692 о финансировании единовременной выплаты по безработице.

Законопроект предлагает внести изменения в госбюджет на 2020 год о финансировании расходов Государственной службы занятости за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Эти средства будут направлены на единовременную выплату пособия по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности и оплату социальных услуг.

"До конца текущего года остаток средств в сумме 322 млн может быть направлен на: организацию безработными предпринимательской деятельности - 19,7 млн; профессиональное обучение безработных - 144 млн (было запланировано - 254 млн в год); организацию общественных работ - это дополнительное создание рабочих мест; выдачу ваучеров на обучение - 2,9 млн, что позволит обеспечить оплату 283 безработным; компенсацию работодателям единого социального взноса - 92 млн, а также компенсацию работодателям затрат на оплату труда временно перемещенных лиц - 21 млн", - заявила автор законопроекта Галина Третьякова.

20 августа пресс-служба Кабмина сообщила о том, что количество безработных в Украине по состоянию на эту дату достигло 488 000 человек.

Также в августе в Госслужбе занятости сообщили, что на одно рабочее место в Украине претендует девять безработных.

Кабинет министров 28 августа предложил Верховной Раде одобрить предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина, связанного с коронавирусом, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

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Сергей Чигирь

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