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Бизнесу в "красных зонах" возместят потери – Шмыгаль

22.03.2021, 11:30
Бизнесу в
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Государство обещает поддержать предпринимателей в период жесткого карантина в регионах. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", – отметил он.

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Премьер поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

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Наталия Софиенко
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карантин Денис Шмыгаль помощь бизнесу
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