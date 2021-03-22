Бизнесу в "красных зонах" возместят потери – Шмыгаль

Государство обещает поддержать предпринимателей в период жесткого карантина в регионах. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", – отметил он.

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Премьер поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.

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Наталия Софиенко

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