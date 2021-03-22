Бизнесу в "красных зонах" возместят потери – Шмыгаль
22.03.2021, 11:30
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
Государство обещает поддержать предпринимателей в период жесткого карантина в регионах. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", – отметил он.
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Премьер поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.
- Во время январского карантина Кабмин выделил из госбюджета-2021 дополнительно 200 млн грн на одноразовую помощь ФОПам в размере 8000 грн.
- 4 февраля в Украине расширили помощь безработным на период других карантинов и на случай чрезвычайных ситуаций.
- 22 марта в Киеве предпринимателям продлили льготы на время локдауна.
- В красной зоне сейчас Киев и семь областей - Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области.
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