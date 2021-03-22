В Киеве предпринимателям продлили льготы на время локдауна

На время карантинных ограничений в Киеве (20 марта по 9 апреля) продлены льготы для столичных предпринимателей. Об этом сообщил заместитель председателя КМДА Александр Харченко, передает пресс-служба мэрии.

У предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Также предприниматели могут не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы, в частности:

- на период карантина плата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, будет составлять 1 гривню;

- также и в дальнейшем будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества – на 50%;

- для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается паевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, который предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.

С 20 марта, в Киеве усилили меры карантина из-за распространения COVID-19. Список ограничений.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.