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В Киеве предпринимателям продлили льготы на время локдауна

22.03.2021, 09:55
В Киеве предпринимателям продлили льготы на время локдауна - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

На время карантинных ограничений в Киеве (20 марта по 9 апреля) продлены льготы для столичных предпринимателей. Об этом сообщил заместитель председателя КМДА Александр Харченко, передает пресс-служба мэрии.

У предпринимателей есть возможность фактически не платить за пользование коммунальным имуществом в арендованных у города помещениях.

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Также предприниматели могут не платить по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли в случае полного прекращения деятельности на весь период невозможности работы, в частности:

- на период карантина плата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, будет составлять 1 гривню;

- также и в дальнейшем будет действовать уменьшенная стоимость аренды коммунального имущества – на 50%;

- для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается паевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, который предлагает город, не требует внесения изменений в существующие договоры.

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Наталия Софиенко
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