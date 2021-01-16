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Кабмин выделил дополнительные деньги на одноразовую помощь ФОПам

16.01.2021, 10:34
Кабмин выделил дополнительные деньги на одноразовую помощь ФОПам - Фото
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Кабинет министров выделил из госбюджета-2021 дополнительно 200 млн грн на одноразовую помощь ФОПам в размере 8000 грн. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале. 

Согласно постановлению, средства выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

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На конец декабря прошлого года за одноразовой помощью в 8000 грн обратились около 480 000 ФОПов и наемных работников. Им выплачено более 3,6 млрд грн.

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Всего, по расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могут обратиться 712 000 человек.

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Роман Брыль
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