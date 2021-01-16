Кабмин выделил дополнительные деньги на одноразовую помощь ФОПам
Кабинет министров выделил из госбюджета-2021 дополнительно 200 млн грн на одноразовую помощь ФОПам в размере 8000 грн. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Согласно постановлению, средства выделяются Министерству социальной политики для завершения оказания единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.
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На конец декабря прошлого года за одноразовой помощью в 8000 грн обратились около 480 000 ФОПов и наемных работников. Им выплачено более 3,6 млрд грн.
Всего, по расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могут обратиться 712 000 человек.
- 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект о выплате единовременной помощи физлицам-предпринимателям в 8000 грн.
- 15 декабря в первый день 33 000 украинцев оформили заявки на получение 8000 грн.
- Кабинет министров продлил до 31 декабря 2020 года срок подачи заявок на выплату единовременной помощи в 8000 грн.
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