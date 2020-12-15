8000 грн для ФОП. В первый день подали заявки более 33 000 украинцев

Уже более 33 000 украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи ФЛП (ФОП-укр.) и наемным работникам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Дия", – отметили в министерстве.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Пользователи могут попытаться получить услугу через приложение "Дия". Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

Читайте также: Не только ФОПы. Кто имеет право на получение от государства 8000 грн помощи

26 ноября Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4429 о поддержке бизнеса на время карантина.

4 декабря Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.