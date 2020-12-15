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8000 грн для ФОП. В первый день подали заявки более 33 000 украинцев

15.12.2020, 10:55
8000 грн для ФОП. В первый день подали заявки более 33 000 украинцев - Фото
Фото: thedigital.gov.ua

Уже более 33 000 украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи ФЛП (ФОП-укр.) и наемным работникам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой информации.

"С момента запуска услуги сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала Дия", – отметили в министерстве.

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Пользователи могут попытаться получить услугу через приложение "Дия". Подать заявление на получение помощи можно с 14 до 31 декабря включительно.

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Наталия Софиенко
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