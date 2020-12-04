8000 грн для ФОПов. Верховная Рада приняла законопроект Зеленского

Физические лица-предприниматели получат по 8000 грн единовременной помощи. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4429. "За" проголосовало 297 парламентариев.

Кроме того, нардепы сразу же поддержали решение о немедленном подписании законопроекта спикером Дмитрием Разумковым. За это проголосовал 301 депутат.

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Документ предлагает за счет госбюджета выделить одноразовые выплаты застрахованным лицам, которые могут потерять часть зарплаты или дохода в случае введения дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Помощь предусмотрена для сохранения рабочих мест наемных работников, а также для компенсации расходов, понесенных за уплату ЕСВ на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной материальной помощи составляет 8000 гривень. Уточняется, что во время карантина и в течение шести месяцев после его окончания, субъекты малого и среднего предпринимательства сферы общественного питания смогут получить господдержку.

Для бизнеса, работу которого приостановили ​​из-за карантина, на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Законопроект также отменяет взыскание за аренду в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкоголем.

В страховой стаж включают также период, в течение которого работник получал пособие по частичной безработице.

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Наталия Софиенко

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