Коронакризис. Зеленский обещает миллиону украинцев по 8000 грн

В ближайшее время в парламент будут подан законопроекты, которые предусматривают поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от усиления карантина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По словам Зеленского, документы предлагают единовременную материальную помощь ФЛП (ФОП-укр.) и нанятым работникам.

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"Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник и вас увольняют – вы сможете получить компенсацию – 8000 грн", – сказал он.

Зеленский также уточнил, как можно получить эти средства.

"Нужно зайти в "Дию", ввести краткие данные и номер банковской карты. После проверки данных, в течение нескольких дней деньги будут перечислены на карту", – объяснил он.

По расчетам властей, более 1 млн украинцев получат помощь по этой программе, а ее общий объем составит 10 млрд грн.

Также по словам Зеленского, законопроекты предусматривают единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

"Если вы владелец кофейни, вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, однако некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь", – добавил Зеленский.

Он уточнил, что сумма пропорциональна времени так называемого простоя в размере до 8000 грн на одного работника.

Кроме того, предусматривается компенсация расходов по уплате единого социального взноса. Это почти 1,5 млрд грн для почти 120 000 юридических лиц, отметил президент.

"Если из-за усиления карантина, деятельность вашего бизнеса запрещается, вы получаете компенсацию за уплату ЕСВ за своих наемных работников", – сказал Зеленский.

Власти также планируют помочь с погашением налогового долга. "Почти для 4 млн граждан, имеющих налоговый долг 3060 грн этот долг будет аннулирован", – сказал Зеленский.

Также он пообещал налоговые каникулы при усилении ограничительных мер. "200 000 ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", – заявил он.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

По данным МВД, в Украине практически 95% предпринимателей и граждан придерживаются введенного ранее карантина выходного дня.

23 ноября Шмыгаль сообщил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

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Наталия Софиенко

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