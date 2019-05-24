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24.05.2019, 10:51

В России запретили уличные табло с курсами валют

В России запретили уличные табло с курсами валют

Отныне размещать информацию о курсах иностранных валют банки обязаны только внутри помещения

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка, сообщает РБК.

Президент России Владимир Путин дал Банку России право устанавливать обязательные требования для кредитных организаций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной валюты, подписав в декабре соответствующий закон.

23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за переделами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.

"Банк при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками должен размещать информацию о курсах иностранных валют только внутри помещения", - говорится в указании регулятора.

При этом информацию о курсах валют можно размещать в средствах массовой информации и интернете, а также мобильных приложениях банков.

С инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.

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Теги: курс валют, табло
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