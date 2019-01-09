В структуре ГФС появилось новое подразделение

В структуре Государственной фискальной службы появился Департамент трансфертного ценообразования и международного налогообложения, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Департамент создан для координации, анализа, контроля и развития вопросов международного налогообложения, пояснил замминистра финансов Сергей Верланов.

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Ожидается, что новый департамент обеспечит слаженную работу подразделений ведомства по контролю за трансфертным ценообразованием и увеличит способность налоговой быстро реагировать на вызовы размытия налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Соответствующее управление также создано в составе Офиса крупных налогоплательщиков, добавили в Минфине.

"Наш стратегический план - расширение базы налогообложения, а механизм контроля за трансфертным ценообразованием - один из действенных механизмов. Поэтому Украина нацелена на имплементацию правил BEPS (план действий по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогов – ред.). Уже разработан соответствующий законопроект и после его принятия налоговый контроль за трансфертным ценообразованием будет отвечать требованиям OECD (Организации экономического сотрудничества и развития - ред.)", - прокомментировал создание департамента и.о. главы ГФС Александр Власов.

Он добавил, что после реорганизации ГФС, новосозданный департамент станет одним из ключевых в налоговом направлении.

Ранее трансфертным ценообразованием в ГФС занимались Департамент аудита по направлению и контрольно-проверочной работы и Департамент налогов и сборов с юридических лиц.