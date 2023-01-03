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Важно, как вступ в ЕС. Украина может присоединиться к "клубу богатых стран" в этом году

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 08:57
Важно, как вступ в ЕС. Украина может присоединиться к
Алексей Кучер (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина в 2023 году намерена стать ассоциированным членом Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом заявил глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер в интервью Укринформу.

Он пояснил, что ОЭСР – это одна из самых престижных международных экономических организаций, в которую входят 38 ведущих мировых государств.

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"Вступление Украины в нее не менее важно, чем в ЕС. Опыт и поддержка этой организации будут чрезвычайно ценны сегодня и в процессе послевоенного восстановления в частности", – отметил чиновник.

Кучер указал, что в начале декабря 2022 делегация ГРС приняла участие в заседании Комитета регуляторной политики ОЭСР в Париже. Украинская сторона предложила собственное видение того, как организация может помочь нашему государству.

"Сейчас сложно сказать, когда наше государство присоединится к ОЭСР, но интеграция идет широкими шагами. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы уже в этом году Украина стала ассоциированным членом", – добавил глава Государственной регуляторной службы.

Наталія Софієнко
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вступ в ОЭСР оэср
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